TU/e stelt budget beschikbaar voor plannen mentaal welzijn

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) heeft een budget van 30.000 euro per jaar beschikbaar gesteld voor drie projecten die het mentale welzijn van studenten verbeteren. Studenten kunnen tot 23 september hun plannen indienen. Samen met stichting MIND Us willen universiteiten een luisterend oor bieden en bewustwording creëren.

Gevonden voor jou

De coronacrisis heeft de mentale gezondheid van studenten flink onder druk gezet. Stress, eenzaamheid en paniek zijn veelgehoorde klachten. Universiteiten, waaronder de TU/e, vragen daarom aan studenten om zelf met ideeën te komen die het welzijn onder hun medestudenten kunnen verbeteren.

Het beschikbare budget van 30.000 euro wordt verdeeld over drie projecten. De plannen moeten bijdragen aan het welzijn van studenten, bijvoorbeeld door meer bewustwording te creëren of door een platform te bieden waar studenten hun verhaal kwijt kunnen. Een jury, waarin onder andere Robbert Dijkgraaf en Caspar van den Berg zitten, beoordeelt de ingestuurde voorstellen.

Samenwerking met MIND Us

De TU/e werkt samen met MIND Us, een stichting die zich inzet voor de mentale gezondheid van jongeren. Koningin Máxima is erevoorzitter van de stichting, terwijl voormalig minister van Onderwijs Robbert Dijkgraaf de rol van voorzitter op zich neemt. MIND Us heeft eerder al initiatieven opgezet, zoals de websites injebol.nl en De Checkers, waar jongeren informatie en praktische tips over mentale gezondheid kunnen vinden.

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) juicht de plannen toe, maar waarschuwt voor oppervlakkige oplossingen zoals eenmalige trainingen of theatershows. Volgens de vakbond zijn structurele veranderingen, zoals het afschaffen van het bindend studieadvies en het bouwen van meer studentenwoningen, noodzakelijk om echt een verschil te maken.

Studenten die hun ideeën willen insturen, hebben tot en met 23 september de tijd. De beste plannen worden geselecteerd en krijgen financiële steun om uitgevoerd te worden.