Falcon Leap: internationale oefening vanaf Vliegbasis Eindhoven

Vanaf 7 september oefenen internationale transportvliegtuigen en parachutisten tijdens Falcon Leap vanaf Vliegbasis Eindhoven. De luchtlandingsoefening duurt tot en met 18 september en wordt georganiseerd door 11 Luchtmobiele Brigade van de Koninklijke Landmacht.

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Falcon Leap is een internationale oefening waarbij militairen uit meerdere landen samenwerken om het droppen van vracht en parachutisten te trainen. Het luchttransport wordt verzorgd door het Air Mobility Command van de Koninklijke Luchtmacht, samen met tien internationale partners.

Vliegbasis Eindhoven is de centrale hub voor de vluchten, maar ook Twente Airport wordt gebruikt. De droppings vinden plaats op verschillende locaties, waaronder de Ginkelse Heide bij Ede, Hechtelse Heide en Marnewaard. Tijdens de oefening vliegen de toestellen lager dan normaal, wat zorgt voor meer zichtbaarheid en hoorbaarheid in de omgeving.

Vluchten in twee blokken

De vliegtuigen zullen naar verwachting tussen 13.00 en 17.00 uur en 19.00 en 23.00 uur actief zijn. Deze tijden kunnen echter wijzigen door operationele omstandigheden. De exacte momenten en locaties van parachutesprongen worden niet gedeeld om de veiligheid te waarborgen.

Op zaterdag 19 september wordt Falcon Leap afgesloten met de herdenking van Operatie Market Garden op de Ginkelse Heide. Deze historische gebeurtenis, die jaarlijks wordt gevierd, vormt een passend einde aan de intensieve trainingsweken.

Beperken van overlast

Er wordt geprobeerd de hinder voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken, maar het laagvliegen kan mogelijk geluidsoverlast veroorzaken. Meldingen hierover kunnen worden ingediend via het klachtenformulier op de website van de luchtmacht.

Falcon Leap biedt internationale eenheden de kans om hun samenwerking en inzetbaarheid te verbeteren. Dit is van groot belang voor toekomstige militaire of humanitaire operaties.