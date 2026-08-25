TOP Oss verliest nipt van Jong PSV in Eindhoven

TOP Oss heeft maandagavond met 1-0 verloren van Jong PSV in Eindhoven. Het enige doelpunt viel vlak voor rust, waarna de ploeg uit Oss er niet in slaagde om de gelijkmaker te vinden. Ondanks meerdere kansen keerde TOP Oss zonder punten terug naar huis.

Gevonden voor jou

In het Tencate Stadion kreeg TOP Oss, onder leiding van trainer Ultee, voldoende kansen om te scoren. De ploeg leek zelfs dichtbij een openingstreffer toen een schot van Esajas via de onderkant van de lat terug het veld in kwam. Volgens de arbitrage was de bal echter niet volledig over de doellijn, waardoor het doelpunt niet werd toegekend.

Jong PSV opende de score vlak voor rust. Van den Berg draaide kort weg bij zijn tegenstander en schoot de bal laag in de verre hoek. Doelman Havekotte was kansloos, waardoor de thuisploeg met een 1-0 voorsprong de rust inging.

TOP Oss mist kansen

Na rust voerde TOP Oss meerdere wissels door, waaronder het inbrengen van Milo Horemans. Hij kreeg in de 54e minuut een mogelijkheid om de stand gelijk te trekken, maar zijn afstandsschot ging net over het doel. Ook Jong PSV bleef gevaarlijk en leek in de slotfase de voorsprong te verdubbelen, maar Havekotte voorkwam met een knappe reflex een tweede treffer.

De bezoekers uit Oss bleven aandringen en kregen in de 80e minuut een grote kans. Doucouré veroverde de bal en kwam één-op-één met de keeper, maar zijn schot ging naast. Zelfs Havekotte probeerde in de allerlaatste minuut nog te scoren door mee te komen met een corner, maar zijn kopbal miste kracht.

Teleurstelling na gemiste mogelijkheden

Ondanks een sterke tweede helft en meerdere kansen voor TOP Oss, bleef het bij een 1-0 overwinning voor Jong PSV. De ploeg uit Oss keert zonder punten terug, terwijl de Eindhovenaren hun winst veiligstelden met het doelpunt vlak voor rust.