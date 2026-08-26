Schuur mag vervangen worden in Steenbergen

De gemeente Steenbergen heeft toestemming gegeven voor het vervangen en herbouwen van een schuur aan het Doktersdreefje.

Gevonden voor jou

Op 24 augustus 2026 heeft de gemeente Steenbergen besloten dat een schuur aan het Doktersdreefje 21 vervangen en opnieuw gebouwd mag worden. Dit besluit is inmiddels naar de aanvrager gestuurd en geregistreerd onder nummer 0851Z260700001251.

Het perceel waar de schuur staat, ligt in Steenbergen. Volgens de gemeente wordt het vervangen van de bestaande schuur uitgevoerd binnen de regels van de omgevingsvergunning. Het besluit heeft geen invloed op de gebruikelijke procedures voor bezwaar of verdere rechtsmiddelen.