Reusel test laadpalen op parkeerplaatsen voor alle auto's

In Reusel start een proef met laadpalen op openbare parkeerplaatsen die niet exclusief gereserveerd zijn voor elektrische auto's. De test vindt plaats op twee locaties en duurt tot maart 2027.

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De gemeente Reusel-De Mierden plaatst laadpalen op twee parkeerplaatsen zonder deze specifiek te reserveren voor elektrische voertuigen. Dit betekent dat alle auto's hier mogen parkeren, of ze nu elektrisch zijn of niet. Bij de laadpalen komt een informatiebord in plaats van een verkeersbord, zodat duidelijk is dat het om een laadpunt gaat.

De proef begint eind augustus 2026 en loopt door tot maart volgend jaar. De laadpalen worden geplaatst op twee locaties: aan de Vezelstraat bij huisnummer twaalf en de hoek met de Vlassert, en bij de ingang van de sporthal aan de Schutsboom. De parkeerplaatsen zijn te herkennen aan een speciale tegel in het wegdek waarop staat dat parkeren voor niet-elektrische auto's is toegestaan.

Waarom deze proef?

De test moet inzicht geven in hoe vaak de laadpalen worden gebruikt en of elektrische voertuigen voldoende kans krijgen om te laden. Met deze aanpak hoopt men een oplossing te vinden voor het groeiende aantal elektrische auto's, terwijl de beperkte ruimte op straat efficiënt wordt benut. De resultaten van de proef worden verzameld door Vattenfall, die ook de reacties van buurtbewoners meeneemt in de evaluatie.

Afhankelijk van de uitkomsten wordt bepaald of deze manier van plaatsen geschikt is om op grotere schaal toe te passen. Het doel is om laadpalen sneller te kunnen installeren zonder dat parkeerplaatsen exclusief voor elektrische auto's worden vrijgemaakt.