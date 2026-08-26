Carportaanvraag in Veghel: gemeente Meierijstad buigt zich erover

De gemeente Meierijstad heeft een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van een carport aan de Vosseweide 13 in Veghel. Het verzoek is ingediend op 23 augustus 2026 en wordt behandeld volgens de standaardprocedure.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een carport op het adres Vosseweide 13, 5467ME in Veghel. Het is geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-4038.

De gemeente heeft acht weken om een beslissing te nemen, met mogelijke verlenging van zes weken. Als aanvullende informatie nodig is, kan de behandeling tijdelijk worden uitgesteld.

Na beoordeling beslist de gemeente of de vergunning wordt verleend. Het proces en de bijbehorende termijnen zijn gebruikelijk bij dit soort aanvragen.