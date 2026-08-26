Kermis en volksfeest in Wijbosch krijgt groen licht

Van 9 tot en met 12 oktober vindt in Wijbosch een kermis en volksfeest plaats. De gemeente Meierijstad heeft de vergunning verleend voor het evenement op de Eerdsebaan 1 in Schijndel.

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De burgemeester van Meierijstad heeft op 24 augustus besloten dat de kermis en het volksfeest in Wijbosch door mogen gaan. Het evenement vindt plaats van maandag 9 tot en met donderdag 12 oktober op de Eerdsebaan 1 in Schijndel.

Bij het besluit hoort zaaknummer VEV-2026-3830, waarmee de aanvraag is geregistreerd. De verzenddatum van het besluit was 24 augustus 2026.