Veldhoven krijgt aanvraag voor aangepaste geluidsregels

De gemeente Veldhoven heeft een aanvraag ontvangen voor maatwerkvoorschriften over geluid. Het gaat om locatie VHV01-K-616 en de aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer VHZ2026-01465.

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Op 20 augustus 2026 is bij de gemeente Veldhoven een verzoek ingediend om specifieke regels vast te stellen voor geluid op een bepaalde locatie. Het gaat om de locatie VHV01-K-616, waarbij de aanvrager maatwerkvoorschriften vraagt. Dit zijn aangepaste regels die afgestemd zijn op een specifieke situatie.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer VHZ2026-01465. Op dit moment is het niet mogelijk om bezwaar te maken tegen deze aanvraag. Dat kan pas nadat er een beslissing is genomen.