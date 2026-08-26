Beslistermijn omgevingsvergunning Uden verlengd

De gemeente Uden heeft de afhandelingstermijn voor een bouwvergunning aan Jagersveld 5 verlengd met maximaal zes weken.

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De verlenging heeft betrekking op een aanvraag voor het bouwen van een kantoor en bedrijfshal. Het besluit, met dossiernummer 49000-2026, is op 24 augustus 2026 verzonden.

Het adres van de aanvraag is Jagersveld 5 in Uden. Het verlengingsbesluit is alleen ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Er kan geen bezwaar worden gemaakt tegen deze beslissing.