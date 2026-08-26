Ophoviusstraat in Heesch tijdelijk afgesloten voor nieuwbouw

De Ophoviusstraat in Heesch wordt vanaf maart 2026 tijdelijk afgesloten. Dit is nodig vanwege de bouw van een appartementencomplex in de wijk D'n Berg.

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In de wijk D'n Berg in Heesch wordt een woningbouwproject uitgevoerd waarbij 34 huurwoningen worden gesloopt om plaats te maken voor een nieuw appartementencomplex. De werkzaamheden starten in maart 2026 en duren tot de zomervakantie van 2027.

Een deel van de Ophoviusstraat wordt gedurende deze periode afgesloten voor doorgaand verkeer. Het bouwterrein zal worden ingericht op het voetbalveld aan de Ophoviusstraat, terwijl een gedeelte van het speelterrein beschikbaar blijft voor kinderen. Ook wordt een looproute naar het speelterrein vanaf de noordzijde van de Ophoviusstraat aangelegd.

Bovendien wordt de Leonardus van Veghelstraat omgevormd tot een groenzone en worden andere wegen in het projectgebied opnieuw ingericht. Het besluit treedt zes weken na publicatie in werking.