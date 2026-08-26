Evenementenvergunning Hit The City in Eindhoven verleend

De gemeente Eindhoven heeft de vergunning verleend voor het evenement Hit The City. Het B-evenement vindt plaats op 28 en 29 augustus 2026 op het Ketelhuisplein in Strijp S.

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Het evenement Hit The City heeft groen licht gekregen van de sector Veiligheid en Handhaving in Eindhoven. De vergunning is op 20 augustus 2026 officieel toegekend. Het muziekfestival wordt gehouden op het Ketelhuisplein in Strijp S en staat gepland voor zaterdag 28 en zondag 29 augustus.

Hit The City is aangemerkt als een B-evenement, wat betekent dat het evenement een gemiddelde impact heeft op de omgeving, bijvoorbeeld qua verkeer en veiligheid. Met de verleende vergunning kunnen de voorbereidingen voor het festival volgens plan doorgaan.