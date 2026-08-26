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Nokverhoging gepland in de Weegschaalstraat in Eindhoven

Vandaag om 09:37 • Aangepast vandaag om 09:50

Er is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een nokverhoging aan de Weegschaalstraat 4 in Eindhoven. De aanvraag is ingediend op 22 augustus.

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In Eindhoven is een aanvraag ingediend om het dak van een woning aan de Weegschaalstraat te verhogen. Het gaat om een zogeheten nokverhoging, waarbij de nok, de hoogste punt van het dak, wordt aangepast. Hierdoor kan bijvoorbeeld meer ruimte worden gecreëerd op de bovenverdieping.

De aanvraag is op 22 augustus bij de gemeente binnengekomen en heeft zaaknummer EHV-ZP2026-008084 gekregen. Voorlopig is dit alleen een melding en zijn er nog geen verdere stappen zoals bezwaarmogelijkheden mogelijk.

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