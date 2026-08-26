Navigatie overslaan
Ontdek

Buitenunit voor airco aangevraagd op balkon in Eindhoven

Vandaag om 09:37 • Aangepast vandaag om 09:50

Op de Karel de Grotelaan in Eindhoven is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een buitenunit voor een airco op een balkon. De aanvraag werd op 22 augustus ontvangen.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft het adres Karel de Grotelaan 207, in de wijk Stratum in Eindhoven. Het gaat om een buitenunit van een airco die op het balkon geplaatst moet worden. Het zaaknummer van deze aanvraag is EHV-ZP2026-008111.

De vergunning is ingediend bij de afdeling Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving en wordt vooralsnog uitsluitend ter kennisgeving gedeeld. Er is op dit moment nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Eindhoven

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.