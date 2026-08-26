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Buitenunit voor airco aangevraagd op balkon in Eindhoven
Vandaag om 09:37 • Aangepast vandaag om 09:50
Op de Karel de Grotelaan in Eindhoven is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een buitenunit voor een airco op een balkon. De aanvraag werd op 22 augustus ontvangen.
De aanvraag betreft het adres Karel de Grotelaan 207, in de wijk Stratum in Eindhoven. Het gaat om een buitenunit van een airco die op het balkon geplaatst moet worden. Het zaaknummer van deze aanvraag is EHV-ZP2026-008111.
De vergunning is ingediend bij de afdeling Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving en wordt vooralsnog uitsluitend ter kennisgeving gedeeld. Er is op dit moment nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken.
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