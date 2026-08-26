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Vergunningsaanvraag voor splitsing woning in Eindhoven

Vandaag om 09:37 • Aangepast vandaag om 09:50

Een aanvraag voor het splitsen van een woning aan het Newtonplein in Eindhoven is ingediend. Het gaat om een legalisatie in verband met een overgangsregeling. De aanvraag is ontvangen op 21 augustus 2026.

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De vergunningsaanvraag betreft het adres Newtonplein 13B in Eindhoven. Het doel is het officieel regelen van de splitsing van de woning volgens de overgangsregels die hiervoor gelden.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer EHV-ZP2026-008083 en is op 21 augustus 2026 ontvangen door de gemeente. Er is op dit moment nog geen mogelijkheid om bezwaar in te dienen.

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