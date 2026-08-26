Tussenmuur doorbreken in woning Eindhoven

Er is een aanvraag ingediend voor het doorbreken van een tussenmuur in een woning aan de St Otgeruslaan in Eindhoven. Het gaat om een vergunningaanvraag die op 22 augustus 2026 is ontvangen.

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De geplande werkzaamheden hebben betrekking op een woning aan de St Otgeruslaan 13 in Eindhoven. Hierbij wordt een tussenmuur doorbroken. Deze aanvraag omgevingsvergunning is op 22 augustus binnengekomen bij de gemeente.

De vergunningaanvraag is op dit moment alleen ter kennisgeving en er kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Het zaaknummer van deze aanvraag is EHV-ZP2026-008089.