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Verlenging vergunning voor verbouwing woning in Eindhoven

Vandaag om 09:37 • Aangepast vandaag om 09:51

De omgevingsvergunning voor een verbouwing aan een woning aan de Botstraat in Eindhoven is verlengd. Het gaat om een interne aanpassing waarbij de woonkamer en keuken worden samengevoegd tot één ruimte.

Gevonden voor jou

Het betreft een bouwtechnische aanvraag met zaaknummer EHV-ZP2026-005980. De vergunning is uitsluitend ter kennisgeving en kan niet worden ingezien. Ook is er op dit moment geen mogelijkheid om bezwaar te maken.

De woning bevindt zich op Botstraat 5, postcode 5654NL, in Eindhoven. De verlenging heeft betrekking op de bouwactiviteit die nodig is voor de interne verbouwing.

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