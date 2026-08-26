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Evenementenvergunning voor We Are Back in Eindhoven verleend
Vandaag om 09:37 • Aangepast vandaag om 09:51
De gemeente Eindhoven heeft een vergunning verleend voor het evenement We Are Back, dat op dinsdag 29 augustus 2026 plaatsvindt aan de Oirschotsedijk.
Het evenement We Are Back krijgt groen licht van de gemeente Eindhoven. De vergunning, die op 20 augustus 2026 is verleend, betreft een zogenaamd A-evenement. Dit betekent dat het evenement kleinschalig is en minimale veiligheidsrisico’s met zich meebrengt. De locatie van het evenement is Oirschotsedijk 9.
Het besluit is genomen door de sector Veiligheid en Handhaving van de gemeente. Inwoners die direct geraakt worden door de vergunning kunnen schriftelijk bezwaar maken. Dit moet binnen zes weken na de besluitdatum gebeuren. Het bezwaarschrift heeft geen invloed op de uitvoering van het besluit.
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