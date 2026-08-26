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Verlenging termijn vergunning voor woningverbouwing in Eindhoven

Vandaag om 09:37 • Aangepast vandaag om 09:51

De vergunning voor een woningverbouwing aan de Gemberstraat in Eindhoven is verlengd. Het gaat om een verlenging van de aanvraag met zaaknummer EHV-ZP2026-006078.

Gevonden voor jou

De verlenging heeft betrekking op een bouwactiviteit die valt onder het ruimtelijke deel van de aanvraag. De plannen zijn gericht op het verbouwen van de woning aan Gemberstraat 20, postcode 5632SK in Eindhoven.

Het verlengen van deze vergunning is enkel ter kennisgeving. De documenten zijn niet ter inzage beschikbaar en er kan op dit moment geen bezwaar worden ingediend.

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