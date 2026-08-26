Beslistermijn verlengd voor verbouwing in Den Bosch

De gemeente Den Bosch heeft de beslistermijn voor een omgevingsvergunning aan de Deutersestraat 1A verlengd met zes weken. Het gaat om een aanvraag voor het verbouwen en aanbouwen van een woning.

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De aanvraag betreft bouwactiviteiten die zowel technisch als binnen het omgevingsplan passen. De uiterste datum waarop de gemeente een besluit neemt, is nu vastgesteld op 6 oktober 2026.

Vanaf 1 januari 2026 maakt de gemeente Den Bosch geen gebruik meer van de app Omgevingsalert voor bekendmakingen. In plaats daarvan ontvangen inwoners vanaf 25 jaar, die bij overheid.nl staan geregistreerd met een e-mailadres, wekelijks een e-mail met bekendmakingen.

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