Kozijnen vervangen en uitbouw woning in Kaatsheuvel

In Kaatsheuvel is toestemming verleend voor het vervangen van houten kozijnen door kunststof kozijnen. Ook mag er een vergunningsvrije uitbouw komen aan de achterzijde van een woning.

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De woning aan de Vossenbergselaan in Kaatsheuvel krijgt een update. De houten kozijnen worden vervangen door kunststof exemplaren, zonder dat het aanzicht van het huis verandert. Daarnaast is er toestemming voor een uitbouw aan de achterkant van de woning, waarvoor geen vergunning nodig is.

Het besluit is op 24 augustus 2026 verzonden. De kozijnen die worden geplaatst, zijn vergelijkbaar met de huidige kozijnen, maar gemaakt van kunststof in plaats van hout.