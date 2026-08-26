Winterrijk 2026 gepland op Eikenboomgaardplein in Oss

Van 11 december 2026 tot en met 3 januari 2027 is Winterrijk 2026 gepland op het Eikenboomgaardplein in Oss. De gemeente heeft een aanvraag ontvangen voor een evenementenvergunning.

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Winterrijk 2026 is een evenement dat van start gaat op 11 december en doorloopt tot en met 3 januari volgend jaar. Het vindt plaats op het Eikenboomgaardplein in Oss. De aanvraag voor een vergunning is op 10 augustus ontvangen door de gemeente Oss.

De gemeente neemt binnen acht weken een besluit, mits de aanvraag compleet is. Dit besluit wordt gepubliceerd in het gemeenteblad. Inwoners kunnen de aanvraag inzien en een reactie geven, maar bezwaar maken kan pas na de officiële beslissing.

Belangstellenden die de stukken willen bekijken, kunnen op werkdagen tussen negen uur 's ochtends en vier uur 's middags een afspraak maken. Voor vragen is de gemeente bereikbaar op telefoonnummer 14 0412.