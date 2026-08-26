Carnavalsvergunning aangevraagd voor Markt in Veghel

De gemeente Meierijstad heeft een aanvraag ontvangen voor een evenementenvergunning voor carnaval op Markt 32 in Veghel. Het feest staat gepland op 5 en 8 februari 2027.

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Op 24 augustus 2026 heeft de gemeente Meierijstad een aanvraag geregistreerd voor een evenementenvergunning. Het gaat om carnaval dat plaatsvindt op Markt 32 in Veghel. De aanvraag wordt beoordeeld volgens de gebruikelijke procedure.

De gemeente streeft ernaar binnen acht weken een besluit te nemen. Deze termijn kan één keer met zes weken worden verlengd. Ook kan de beoordeling tijdelijk worden stopgezet als er aanvullende informatie nodig is.