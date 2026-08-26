Willemstad vervangt meerpalen bij jachthaven door vingerpieren

De gemeente Moerdijk heeft toestemming gegeven om meerpalen bij pier D in Willemstad te vervangen door vingerpieren. Het project vindt plaats bij de jachthaven aan de Benedenkade.

Gevonden voor jou

De omgevingsvergunning voor het vervangen van meerpalen door vingerpieren is op 24 augustus 2026 verzonden. Dit gebeurt ter hoogte van pier D bij de jachthaven aan de Benedenkade in Willemstad.

Vingerpieren zijn aanlegvoorzieningen die een betere en flexibelere ligplaats bieden voor boten. De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking.