Intrekking vergunningsaanvraag dakkapel in Grave

De aanvraag voor een omgevingsvergunning om een dakkapel te vergroten in Grave is ingetrokken. Het verzoek kwam van de aanvrager zelf.

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De vergunningaanvraag, die op 6 augustus 2026 was ingediend bij de gemeente Land van Cuijk, betrof een verbouwing aan een woning aan de Le Sage ten Broekstraat 10 in Grave. Het ging om het vergroten van een dakkapel aan de achterkant van het huis.

Het college van burgemeester en wethouders heeft bevestigd dat de aanvraag, geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00005220, op verzoek van de aanvrager is ingetrokken. Hiermee vervalt de procedure voor deze omgevingsvergunning.