Beslistermijn verlengd voor uitbreiding bedrijfshal in Mill

De gemeente Land van Cuijk heeft de termijn verlengd om te beslissen op een aanvraag voor het uitbreiden van een bedrijfshal aan de Molenheidseweg in Mill.

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Het gaat om een aanvraag die op 1 juli 2026 is ontvangen. De gemeente heeft besloten de beslistermijn met maximaal zes weken te verlengen. Het verzoek betreft een uitbreiding van de bedrijfshal aan de Molenheidseweg 1a in Mill.

Bezwaar maken tegen deze verlenging is niet mogelijk. Dit kan pas zodra de gemeente een definitieve beslissing heeft genomen over de aanvraag.