Restaurant en aanbouw gepland op Kruisstraat in Eindhoven

Op Kruisstraat 158 in Eindhoven komt een nieuw restaurant met een aanbouw. Het gemeentebestuur heeft hiervoor een omgevingsvergunning afgegeven.

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De gemeente Eindhoven heeft besloten een vergunning te verlenen voor de bouw van een restaurant en een aanbouw aan de achterzijde van het pand. Het gaat om het adres Kruisstraat 158. Voor een deel van de werkzaamheden is geen vergunning nodig, omdat dit volgens de regels vergunningsvrij mag worden uitgevoerd.

Het besluit is op 24 augustus verzonden. Vanaf vrijdag 26 augustus ligt het digitale besluit ter inzage bij het gemeentehuis aan Stadhuisplein 1 in Eindhoven. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum bezwaar maken.