Militaire oefening in Altena van 31 augustus tot 4 september

Vanaf maandag 31 augustus tot en met vrijdag 4 september 2026 vindt een militaire oefening plaats in de gemeente Altena. Militairen voeren opdrachten uit te voet en met vaartuigen, zowel overdag als 's nachts.

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De militaire oefening wordt georganiseerd door Defensie en maakt deel uit van een opleidings- en trainingsprogramma. Hierbij worden verschillende opdrachten uitgevoerd om de vaardigheden van de militairen te verbeteren.

De oefeningen vinden plaats op diverse locaties binnen Altena en kunnen op elk moment van de dag plaatsvinden. Dit betekent dat er zowel overdag, ’s avonds als ’s nachts activiteit zal zijn.

Mogelijke hinder

Inwoners van Altena kunnen enige hinder ondervinden door de oefening, bijvoorbeeld door geluid of verhoogde activiteit in de omgeving. Mocht je hierover een melding willen doen, dan kan dit via de website van Defensie.

De oefeningen duren tot en met vrijdag 4 september.