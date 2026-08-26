Kick-off jeugdopleiding bij FC Den Bosch

FC Den Bosch heeft vorige week het nieuwe seizoen gestart met een kick-off voor de Vooropleiding O11 en O12. Tijdens de bijeenkomst kregen spelers en ouders uitleg over de organisatie van de jeugdopleiding.

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De kick-off, bedoeld voor spelers en ouders van de Vooropleiding O11 en O12, stond in het teken van het nieuwe seizoen. De aanwezigen kregen een overzicht van hoe de opleiding is ingericht en wie verantwoordelijk is voor verschillende onderdelen. Ook werd uitgelegd hoe het seizoen verder zal verlopen.

Na de algemene uitleg was er ruimte voor de teams om samen met hun eigen staf en ouders vooruit te kijken. Hier werden de belangrijkste afspraken besproken en doelen voor het komende seizoen vastgesteld.

Alle opleidingsfasen gestart

Voor de zomervakantie werden ook de kick-offs van de Basisopleiding (O13, O14 en O15) en de Profopleiding (O17 en O19) georganiseerd. Hiermee zijn alle fases binnen de jeugdopleiding van FC Den Bosch begonnen aan het nieuwe seizoen.

De club kijkt met enthousiasme uit naar een jaar vol ontwikkeling, sportplezier en mooie momenten voor de jeugdteams.