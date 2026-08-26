Zwembad Die Heygrave viert 50-jarig jubileum met feestweek

Zwembad Die Heygrave in Vlijmen bestaat vijftig jaar en viert dat met een feestweek. De jubileumweek begint maandag 21 september om 12.30 uur, met een feestelijke opening door burgemeester Willemijn van Hees. Trouwe bezoekers die ook dit jaar vijftig worden, helpen bij de opening. Het programma biedt activiteiten voor jong en oud.

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Zwembad Die Heygrave, dat sinds 1976 een belangrijke rol speelt in Vlijmen en omgeving, viert zijn vijftigste verjaardag. Generaties kinderen hebben er leren zwemmen, van babyzwemmen tot het behalen van zwemdiploma’s. In totaal behaalden ongeveer 17.500 kinderen hun zwemdiploma A. Daarnaast biedt het zwembad lessen zoals aquafit, therapeutisch zwemmen en speciale activiteiten voor zwangere vrouwen.

Van maandag 21 september tot en met zondag 27 september worden er diverse feestelijke activiteiten georganiseerd. Kinderen krijgen tijdens zwemlessen iets lekkers en er is een schuimparty tijdens een jeugdmiddag. Voor volwassenen zijn er muzikale optredens na de groepslessen en koffie, thee en koekjes. Ook de jongste bezoekers komen aan hun trekken met een Meet & Greet met mascotte Jimmy.

Feestelijke afsluiting

De feestweek eindigt met een feestmiddag op zondag 27 september. Jong en oud kunnen genieten van een dj, een opblaaskussen, schmink en andere activiteiten. Tijdens de week zijn er ook bijzondere optredens, zoals een drumband die optreedt tijdens een Aquafit-les.

Het zwembad is de afgelopen jaren verduurzaamd en is volledig gasloos. Het gebouw heeft geen gasketel meer en is klaar voor de toekomst. Hiermee blijft Die Heygrave een belangrijke plek voor sport, ontmoeting en zwemveiligheid in de gemeente Vlijmen.