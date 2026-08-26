Senioren samen fit in Altena

Inwoners van Altena van 65 jaar en ouder kunnen vanaf september meedoen aan het programma Senioren samen fit. Onder begeleiding trainen zij zes maanden bij verschillende sportscholen om fitter en sterker te worden. Deelnemers ontvangen een gezondheidscheck en een beweegplan.

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Het programma Senioren samen fit is speciaal ontwikkeld voor ouderen die gezond en actief willen blijven. Naast het verbeteren van de vitaliteit is het ook een kans om nieuwe mensen te ontmoeten. Het initiatief is bedoeld voor inwoners van de gemeente Altena van 65 jaar en ouder.

De trainingen vinden plaats bij drie sportscholen in Altena: Sportcentrum Hank, Sportivity Werkendam en Fitpower Giessen. Onder professionele begeleiding werken deelnemers zes maanden aan hun gezondheid en kracht. Het programma biedt niet alleen fysieke voordelen, maar draagt ook bij aan een langer zelfstandig leven.

Start in september

Deelnemers starten vanaf september en ontvangen bij aanvang een uitgebreide gezondheidscheck en een persoonlijk beweegplan. Bovendien krijgen zij een duurzame sporttas, handdoek en bidon van de gemeente Altena. Dit maakt de deelname extra aantrekkelijk.

Het programma sluit aan bij het streven van de gemeente om ouderen actief en vitaal te houden. Voor meer informatie kunnen geïnteresseerden terecht bij de sportscholen of via de website van Actief in Altena. De sportscholen zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen half tien en twaalf uur 's ochtends.