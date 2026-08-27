Escape caravan brengt laaggeletterdheid onder de aandacht

Op donderdag 10 september staat een escape caravan bij DePetrus in Vught. Het doel is om bezoekers te laten ervaren hoe het is om laaggeletterd te zijn. Dit gebeurt in het kader van de Week van Lezen en Schrijven.

Gevonden voor jou

De escape caravan is een bijzondere escape room op wielen. Bezoekers worden uitgedaagd om uit de caravan te ontsnappen, terwijl ze de wereld ervaren zoals iemand die moeite heeft met lezen en schrijven. Door opdrachten te maken en informatie te ontcijferen, worden de dagelijkse uitdagingen van laaggeletterden voelbaar.

Het initiatief vraagt aandacht voor laaggeletterdheid en wil meer begrip kweken voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven of digitale vaardigheden. De caravan is een onderdeel van de Week van Lezen en Schrijven, die op 7 september van start gaat.

De hele dag te bezoeken

Op donderdag 10 september staat de escape caravan bij DePetrus in Vught. Bezoekers kunnen tussen negen uur ’s ochtends en vijf uur ’s middags de ervaring ondergaan. De activiteit is vrij toegankelijk voor iedereen die nieuwsgierig is geworden.