Hondenpoep blijft top ergernis in openbare ruimte

Hondenpoep staat al jaren in de top drie van ergernissen in de openbare ruimte. Ondanks duidelijke regels en bordjes langs uitlaatroutes, lijkt niet iedereen zich hieraan te houden.

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De zomer nodigt uit tot wandelingen door de buurt, maar die kunnen een onaangename wending krijgen door een ‘bruine verrassing’ op het pad. Hondenpoep is een grote bron van irritatie en gaat vaak een ongewenste relatie aan met schoenzolen.

Langs uitlaatroutes staan borden in drie kleuren: groen voor losloopgebieden waar de gemeente opruimt, blauw voor gebieden waar honden aangelijnd moeten zijn en de gemeente ook opruimt, en rood waar honden verboden zijn. Bij afwezigheid van borden geldt dat honden mogen mee, maar dat eigenaren zelf de uitwerpselen moeten opruimen.

Rood blijft discussiepunt

Ondanks deze duidelijke regels blijkt het rode bord, dat aangeeft dat een gebied verboden is voor honden, regelmatig aanleiding tot discussie. Sommige eigenaren lijken de regels te negeren, alsof verkeersborden slechts suggesties zijn. Dit zorgt voor frustratie bij wandelaars en andere gebruikers van de openbare ruimte.

Handhaven en melden van overtredingen zijn opties, maar volgens kenners is gezond verstand de belangrijkste oplossing. Het opruimen van hondenpoep is een kleine moeite en maakt de omgeving een stuk aangenamer voor iedereen.

Melden via BuitenBeter-app

Voor wie situaties in de openbare ruimte wil melden, is er de BuitenBeter-app. Hiermee kunnen inwoners eenvoudig aangeven waar problemen zich voordoen, zodat de gemeente actie kan ondernemen. Samen zorgen we voor een schone en fijne leefomgeving.