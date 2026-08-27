Einde salderingsregeling: wat verandert er voor jou?

Vanaf 2027 stopt de salderingsregeling voor zonnepanelen. Dit betekent dat opgewekte stroom niet langer kan worden weggestreept tegen afgenomen stroom. Wel ontvang je een vergoeding voor teruggeleverde elektriciteit, afhankelijk van je energiecontract.

Gevonden voor jou

De huidige salderingsregeling maakt het mogelijk om tot en met 2026 de teruggeleverde stroom van je zonnepanelen volledig te verrekenen met de stroom die je van het net afneemt. Vanaf 1 januari 2027 verandert dit en wordt het direct zelf gebruiken van opgewekte stroom belangrijker.

Voor de stroom die je vanaf 2027 afneemt van het elektriciteitsnet betaal je het tarief uit je energiecontract. Teruggeleverde stroom levert een vergoeding op, maar de hoogte daarvan verschilt per energieleverancier en contract. Zonnepanelen blijven wel stroom opwekken en kunnen nog steeds voordelig zijn.

Wat kun je nu al doen?

Om je voor te bereiden op de nieuwe situatie kun je proberen zoveel mogelijk van je eigen zonnestroom direct te gebruiken. Denk aan het draaien van apparaten zoals een wasmachine of vaatwasser overdag, wanneer de zonnepanelen het meeste opwekken. Ook het opladen van een elektrische auto en het slim instellen van een warmtepomp of elektrische boiler kunnen helpen.

Daarnaast is het verstandig om de voorwaarden van je energiecontract te bekijken. Vanaf 2027 wordt de vergoeding voor teruggeleverde stroom belangrijker. Controleer wat jouw energieleverancier biedt en kijk naar eventuele terugleverkosten.

Thuisbatterij niet altijd de oplossing

Een thuisbatterij kan helpen om opgewekte stroom later zelf te gebruiken, maar het is een flinke investering. Voordat je een batterij aanschaft, is het slim om eerst te berekenen hoeveel stroom je nu teruglevert en hoeveel daarvan je direct zelf kunt gebruiken.

Het einde van de salderingsregeling betekent niet dat zonnepanelen vanaf 2027 geen zin meer hebben. Je blijft je eigen elektriciteit opwekken en kunt de aankoop van stroom van het net verminderen. Wel wordt het aantrekkelijker om opgewekte zonnestroom direct zelf te benutten.