Metaalbewerking bij A.C.C. Pellis in Kruisland goedgekeurd

Het bedrijf A.C.C. Pellis in Kruisland heeft toestemming gekregen voor het mechanisch en thermisch bewerken van metalen. De melding werd op 9 juli ingediend en is op 25 augustus afgehandeld.

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A.C.C. Pellis, gevestigd aan de Langeweg 73 in Kruisland, mag starten met een milieubelastende activiteit. Het gaat om het bewerken van metalen, zowel mechanisch als thermisch. Deze werkzaamheden vallen onder het Besluit activiteiten leefomgeving, een regeling die bepaalt hoe activiteiten met een impact op het milieu moeten worden gemeld.

De melding werd door de gemeente Steenbergen ingediend op 9 juli 2026 en heeft inmiddels goedkeuring gekregen. Voor deze melding is het zaaknummer Z2026-00018754 gebruikt. Bezwaar maken of beroep indienen tegen de goedkeuring is niet mogelijk.