Melding activiteiten op Heuvelplein in Veghel

Op Heuvelplein 7 in Veghel zijn meldingen gedaan voor werkzaamheden aan voertuigen en materialen. Het gaat om reinigen, lijmen, coaten en onderhoud.

Gevonden voor jou

De gemeente Meierijstad heeft op 15 augustus 2026 meldingen ontvangen voor activiteiten op Heuvelplein 7 in Veghel. Het betreft het reinigen, lijmen en coaten van materialen, evenals het onderhouden en repareren van gemotoriseerde voertuigen en verbrandingsmotoren.

De meldingen hebben DSO-kenmerken 2026081500181 en 2026081500183, en zaaknummers Z/512739 en Z/512741. Tegen deze meldingen is geen bezwaar mogelijk.