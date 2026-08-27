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Opslag gevaarlijke stoffen gemeld in Veghel

Vandaag om 09:56

In Veghel is een melding gedaan voor het opslaan van gevaarlijke stoffen aan De Amert 207.

Gevonden voor jou

Burgemeester en wethouders van Meierijstad hebben een melding ontvangen voor het opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakkingen. Het gaat om een locatie aan De Amert 207 in Veghel.

De melding is op 12 juni 2026 ingediend en heeft het kenmerk DSO-2026061200996. Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt.

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