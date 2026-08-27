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Gemeente Meierijstad verlengt beslistermijn omgevingsvergunning
Vandaag om 09:56
De gemeente Meierijstad heeft de beslistermijn voor de verbouwing van een woning aan de Hermelijnweide 10 in Veghel met zes weken verlengd.
De aanvraag, geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-2655, betreft een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woning. De gemeente heeft besloten dat er meer tijd nodig is om tot een definitief besluit te komen.
Op dit moment kunnen inwoners geen bezwaar maken tegen deze verlenging. Dat is pas mogelijk nadat er een definitief besluit op de aanvraag is genomen. Het proces gaat verder zodra er een ontwerpbesluit wordt opgesteld.
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