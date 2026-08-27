Opslag van auto’s met lithiumbatterijen toegestaan in Veghel

De gemeente Meierijstad heeft een maatwerkbesluit gewijzigd voor de opslag van auto’s met lithiumbatterijen aan de Taylorweg 10 in Veghel. Het besluit is op 25 augustus verstuurd.

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Het gewijzigde maatwerkbesluit gaat over het opslaan van auto’s die zijn voorzien van lithiumhoudende energiedragers, zoals accu’s. De locatie waar dit mag gebeuren is Taylorweg 10 in Veghel. Het besluit is officieel verzonden op 25 augustus 2026.

Belangstellenden kunnen de stukken inzien tot en met 6 oktober 2026. Het besluit en aanvullende documenten zijn via de gemeente op te vragen. Wie vragen heeft, kan contact opnemen met de gemeente Meierijstad.