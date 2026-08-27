Schuur verbouwd en veranda aangebouwd in Grave

De gemeente Land van Cuijk heeft een vergunning verleend voor het verbouwen van een schuur en het aanbouwen van een veranda aan de Haenstraat 38 in Grave.

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Het besluit is op 25 augustus 2026 genomen door het college van burgemeester en wethouders. De vergunning betreft zowel een bouwactiviteit als het afwijken van de regels in het Omgevingsplan.

Deze aanvraag valt onder een buitenplanse omgevingsactiviteit (BOPA). Hierdoor worden specifieke regels toegepast die afwijken van het standaard Omgevingsplan.