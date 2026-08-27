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Uitrit naast woning aangevraagd in Eindhoven
Vandaag om 10:01 • Aangepast vandaag om 10:17
Er is een aanvraag ingediend voor een uitrit naast een woning aan Park Forum 163 in Eindhoven. De gemeente heeft de aanvraag op 24 augustus ontvangen.
De aanvraag betreft een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een uitrit naast de woning. Het adres waar het om gaat is Park Forum 163, in Eindhoven.
Op dit moment is de vergunning alleen ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Er is nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken.
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