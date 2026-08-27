Advertentie
Omgevingsvergunning aangevraagd voor kappen van 2 bomen in Eindhoven
Vandaag om 10:01 • Aangepast vandaag om 10:17
Er is een aanvraag ingediend om twee bomen te kappen aan de Generaal Linckerslaan in Eindhoven. De vergunning is op 24 augustus 2026 ontvangen.
De aanvraag betreft het verwijderen van twee bomen op het adres Generaal Linckerslaan 50, 5623JW in Eindhoven. Het verzoek is geregistreerd onder zaaknummer EHV-ZP2026-008144.
Op dit moment is de vergunningsaanvraag alleen ter kennisgeving bekendgemaakt. De aanvraag ligt niet ter inzage en er kan nog geen bezwaar worden gemaakt.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie