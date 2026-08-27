Omgevingsvergunning aangevraagd voor kappen van 2 bomen in Eindhoven

Er is een aanvraag ingediend om twee bomen te kappen aan de Generaal Linckerslaan in Eindhoven. De vergunning is op 24 augustus 2026 ontvangen.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft het verwijderen van twee bomen op het adres Generaal Linckerslaan 50, 5623JW in Eindhoven. Het verzoek is geregistreerd onder zaaknummer EHV-ZP2026-008144.

Op dit moment is de vergunningsaanvraag alleen ter kennisgeving bekendgemaakt. De aanvraag ligt niet ter inzage en er kan nog geen bezwaar worden gemaakt.