Drijvende steiger met loopbrug aangevraagd in Andel

Er is een vergunning aangevraagd voor een drijvende steiger met loopbrug op de Afgedamde Maas bij Hoge Maasdijk 54a in Andel. De gemeente Altena neemt uiterlijk 15 oktober 2026 een besluit over deze aanvraag.

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De aanvraag betreft het plaatsen van een drijvende steiger met loopbrug op het water bij Andel. Het gaat om een locatie aan de Afgedamde Maas, vlakbij Hoge Maasdijk 54a.

De gemeente Altena heeft de aanvraag op 20 augustus 2026 ontvangen. Naar verwachting volgt er voor 15 oktober 2026 een besluit. Als de vergunning wordt verleend, maakt de gemeente dat bekend en worden de documenten openbaar.