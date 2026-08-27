Regels PMD-afval: 3x ja is de vuistregel

Verpakkingen van plastic, metaal en drinkpakken mogen bij het PMD, mits ze leeg zijn. Dit helpt bij het recyclen, maar ander plastic afval hoort niet in de PMD-zak.

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Afval scheiden kan soms lastig zijn, vooral met de regels die sinds 1 januari 2026 gelden. Om het makkelijker te maken, is er een vuistregel: als je drie keer ja kunt zeggen, mag het bij het PMD.

Wat mag bij PMD?

De drie vragen zijn simpel: is de verpakking van plastic, metaal (zoals blik) of een drinkpak? Is de verpakking leeg? En komt de verpakking uit je huishouden? Als je al deze vragen met ja kunt beantwoorden, kun je het afval in de PMD-zak doen.

Het is belangrijk dat alleen verpakkingen in de PMD-zak gaan. Kapot speelgoed of huishoudelijke spullen van plastic horen bijvoorbeeld bij het restafval. Goed gescheiden PMD-afval kan beter worden gerecycled tot nieuwe producten.

Wil je meer voorbeelden zien? In Instagram story’s worden de komende weken voorbeelden gedeeld van verpakkingen die wel of niet bij het PMD mogen.