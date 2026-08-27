Stationsgebouw Vught verhuist in oktober

Het monumentale stationsgebouw in Vught verhuist in oktober 13,6 meter richting het centrum. Het gebouw, dat al ruim 150 jaar oud is, blijft behouden en maakt plaats voor een verdiept spoor. Ook de historische kelder wordt meeverhuisd.

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De verhuizing van het stationsgebouw in Vught is een bijzonder project. Het rijksmonument moet plaatsmaken voor een nieuwe spoorzone met verdiept aangelegde perrons. Door het gebouw te verplaatsen, wordt het historische karakter van het station behouden.

Unieke techniek

Voor de verplaatsing wordt gebruikgemaakt van hydraulische vijzels, waarmee het gebouw millimeter voor millimeter wordt opgeschoven. Hoewel de verhuizing slechts één dag duurt, is de exacte datum nog niet vastgesteld. Eind september wordt bepaald welke dag het meest geschikt is, waarbij ook rekening wordt gehouden met het weer.

Publiek kan meekijken

De verhuizing van het stationsgebouw is te volgen vanaf speciale kijklocaties. Het moment trekt veel belangstelling, zowel van inwoners van Vught als van andere geïnteresseerden. De locaties en tijden worden binnenkort bekendgemaakt.

Het project maakt deel uit van PHS Den Bosch-Vught, waarin het spoor in Vught deels verdiept wordt aangelegd. ProRail zal meer informatie delen over de verplaatsing, zoals praktische details en de definitieve datum.

Met de verhuizing van het stationsgebouw blijft een stuk historie van Vught behouden, terwijl ruimte wordt gemaakt voor een modern spoorgebied.