Meierijstad wil opnieuw meedoen aan proef met nieuw stembiljet

Meierijstad wil bij de verkiezingen van 17 maart weer meedoen aan een proef met een nieuw stembiljet. Het college van burgemeester en wethouders stelt dit voor aan de gemeenteraad. De gemeente deed bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen ook al mee aan deze landelijke proef. Het ministerie van Binnenlandse Zaken wil meer ervaring opdoen.

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Meierijstad heeft eerder al ervaring opgedaan met het nieuwe stembiljet. Kiezers en leden van stembureaus waren toen positief over het gebruik ervan. Het stembiljet werd als duidelijk en gemakkelijk beoordeeld, blijkt uit een evaluatie.

Deze positieve resultaten hebben ervoor gezorgd dat de minister van Binnenlandse Zaken de gemeente opnieuw heeft uitgenodigd. Het ministerie wil meer praktijkervaring verzamelen voordat het nieuwe stembiljet landelijk wordt ingevoerd. Volgens de plannen moet het bij de verkiezingen voor het Europees Parlement in 2029 in heel Nederland worden gebruikt.

Besluit in september

Het voorstel van het college wordt op 24 september besproken door de gemeenteraad van Meierijstad. Pas na die vergadering wordt duidelijk of de gemeente daadwerkelijk opnieuw meedoet aan de proef.

De eerstvolgende verkiezingen waarvoor het nieuwe stembiljet in de proef gebruikt kan worden zijn die voor Provinciale Staten en de waterschappen. Deze worden gehouden op 17 maart 2027.