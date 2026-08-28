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Verbouwing gepland aan Kruisstraat in Oss
Vandaag om 09:16
Burgemeester en wethouders van Oss hebben een aanvraag ontvangen voor het verbouwen en verhogen van een pand aan de Kruisstraat.
Op 20 augustus 2026 is een aanvraag binnengekomen bij de gemeente Oss voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het verbouwen en optoppen van een pand aan de Kruisstraat 36. De aanvraag wordt nog beoordeeld en het is nog niet zeker of deze wordt goedgekeurd.
Het dossier is in te zien bij de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving van de gemeente Oss. Een afspraak maken kan op werkdagen tussen negen uur 's ochtends en vier uur 's middags. Voor vragen kun je telefonisch contact opnemen met de gemeente via het algemene nummer.
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