Feestweekend Eerschot krijgt groen licht van gemeente Meierijstad

De gemeente Meierijstad heeft toestemming gegeven voor een feestweekend van Wijkvereniging Eerschot. Het evenement vindt plaats van 9 tot en met 11 oktober 2026 op het Mgr. Bekkersplein in Sint-Oedenrode.

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Op 26 augustus 2026 heeft de burgemeester van Meierijstad besloten een vergunning te verlenen voor het feestweekend van Wijkvereniging Eerschot. Dit evenement wordt georganiseerd op het Mgr. Bekkersplein in Sint-Oedenrode.

Het feestweekend zal plaatsvinden van vrijdag 9 oktober tot en met zondag 11 oktober 2026. De aanvraag voor dit evenement is geregistreerd onder zaaknummer VEV-2026-3834.