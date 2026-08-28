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BBQ Burendag op Cleijenakker in Veghel krijgt groen licht
Vandaag om 09:19
De burgemeester van Meierijstad heeft een melding voor BBQ Burendag op 26 september goedgekeurd. Het evenement vindt plaats in het Gehucht, Cleijenakker, Veghel.
Op 26 augustus heeft de burgemeester van Meierijstad besloten om een evenementmelding te accepteren. Het gaat om de BBQ Burendag 2026 die op zaterdag 26 september wordt georganiseerd.
De locatie voor het evenement is Cleijenakker in Veghel. Het besluit is geregistreerd onder zaaknummer MEV-2026-4046.
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