Beslistermijn verlengd voor woningbouw in Boerdonk

De gemeente Meierijstad heeft de beslistermijn voor het bouwen van een woning met bijgebouw in Boerdonk verlengd met zes weken.

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De aanvraag betreft het bouwen van een woning met bijgebouw op Korstenhof Zuid, kavel 47 in Boerdonk. Het bijbehorende zaaknummer is OW-2026-3215. De gemeente heeft aangegeven dat het verlengen van de termijn nodig is om de aanvraag zorgvuldig te kunnen beoordelen.

Reacties op deze verlenging zijn niet mogelijk. Pas wanneer er een ontwerpbesluit is opgesteld, kan er eventueel gereageerd worden. Bezwaar maken kan pas na een definitief besluit.