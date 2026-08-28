Advertentie
Beslistermijn verlengd voor woningbouw in Boerdonk
Vandaag om 09:19
De gemeente Meierijstad heeft de beslistermijn voor het bouwen van een woning met bijgebouw in Boerdonk verlengd met zes weken.
De aanvraag betreft het bouwen van een woning met bijgebouw op Korstenhof Zuid, kavel 47 in Boerdonk. Het bijbehorende zaaknummer is OW-2026-3215. De gemeente heeft aangegeven dat het verlengen van de termijn nodig is om de aanvraag zorgvuldig te kunnen beoordelen.
Reacties op deze verlenging zijn niet mogelijk. Pas wanneer er een ontwerpbesluit is opgesteld, kan er eventueel gereageerd worden. Bezwaar maken kan pas na een definitief besluit.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie