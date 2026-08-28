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Opslag en verwerking van grond gemeld in Mill

Vandaag om 09:23

Op het adres Langenboomseweg 41 in Mill is een melding gedaan voor het opslaan, zeven en mengen van grond. De melding werd op 23 juli ontvangen door de gemeente Land van Cuijk.

Gevonden voor jou

De melding is gedaan onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en geregistreerd met zaaknummer Z/511624 en DSO-kenmerk 2026072300868. Het gaat om activiteiten waarbij grond wordt opgeslagen, gezeefd en gemengd op de locatie aan de Langenboomseweg.

De gemeente Land van Cuijk laat weten dat er geen bezwaar kan worden gemaakt tegen deze melding.

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